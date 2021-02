Wildcards Omloop Het Nieuwsblad naar Belgische en Franse ploegen

De organisatie van Omloop Het Nieuwsblad heeft bekendgemaakt welke ploegen van start gaan in de eerste WorldTour-eendagskoers van het seizoen. Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic waren als beste ProTeams van 2020 al verzekerd van een uitnodiging. De vier wildcards gaan naar Franse en Belgische ploegen.

Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic stonden ook een jaar geleden aan het vertrek van Omloop Het Nieuwsblad. Drie van de vier ploegen met een wildcard, Total Direct Energie, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Wallonie Bruxelles, waren er vorig seizoen eveneens bij. B&B Hotels keert na twee jaar afwezigheid weer terug in de klassieker. In 2020 zette Jasper Stuyven de wedstrijd achter zijn naam. Na 200 kilometer versloeg hij landgenoot Yves Lampaert in de sprint.

De 76e editie van Omloop Het Nieuwsblad staat voor zaterdag 27 februari op de agenda.

Deelnemende teams Omloop Het Nieuwsblad 2021

AG2R Citroën

Alpecin-Fenix

Arkéa Samsic

Astana-Premier Tech

B&B Hotels

Bahrain Victorious

BikeExchange

Bingoal-Wallonie Bruxelles

BORA-hansgrohe

Cofidis

Deceuninck-Quick-Step

EF Education-Nippo

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Qhubeka-ASSOS

Sport Vlaanderen-Baloise

Team DSM

Total Direct Energie

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Ook kondigde de organisatie van Omloop Het Nieuwsblad de 24 ploegen voor de vrouweneditie aan. Bij de negen Women’s WorldTeams is ook Movistar Women, de nieuwe ploeg van Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene van 2019 zette vorig jaar de klassieker voor het eerst achter haar naam en staat normaal gesproken op zaterdag 27 februari opnieuw aan het vertrek. Ook de Nederlandse ploegen Jumbo-Visma, LIV Racing, NXTG, Parkhotel Valkenburg, SD Worx en Team DSM gaan in Omloop Het Nieuwsblad van start.

Bingoal Casino-Chevalmeire, Doltcini-Van Eyck-Proximus, Lotto Soudal en Multum Accountants zijn de Belgische ploegen.

Deelnemende teams Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen 2021

Alé BTC Ljubljana

Arkéa

BikeExchange

Bingoal Casino-Chevalmeire

Burgos Alimenta

Ceratizit-WNT

Canyon//SRAM

Doltcini-Van Eyck-Proximus

Drops-Le Col

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

Hitec Products

Jumbo-Visma Women

LIV Racing

Lotto Soudal Ladies

Movistar Women

Multum Accountants

NXTG

Parkhotel Valkenburg

Rupelcleaning-Champion Lubricants

SD Worx

Team DSM

Tibco-Silicon Valley Bank

Trek-Segafredo

Valcar-Travel & Service