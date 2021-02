Wildcards Gent-Wevelgem gaan naar Belgische en Franse ProTeams

Organisator Flanders Classics heeft vandaag vier wildcards uitgedeeld voor de manneneditie van Gent-Wevelgem op zondag 28 maart. B&B Hotels p/b KTM, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise en Total Direct Energie zijn de teams met een startbewijs.

De negentien WorldTour-formaties waren al zeker van deelname aan de voorjaarsklassieker, net als de beste ProTeams van 2020: Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic. Eerder vandaag kwam Flanders Classics al met informatie naar buiten over de vrouwenwedstrijd, die eveneens zal plaatsvinden op zondag 28 maart.

Mads Pedersen wist vorig jaar de 82e editie van Gent-Wevelgem op zijn naam te schrijven. De Deense klassiekerspecialist was na een zware wedstrijd te sterk voor Florian Sénéchal en Matteo Trentin.

This is the team line-up for our 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣-edition of Gent-Wevelgem 👀 #GWEMen #GWE21 pic.twitter.com/LK2utYdI4L

