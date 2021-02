Topploegen present tijdens jubileumeditie Gent-Wevelgem voor vrouwen

De organisatie van Gent-Wevegem heeft dit jaar iets te vieren. Op zondag 28 maart staat namelijk de tiende editie van Gent-Wevelgem voor vrouwen op het programma. Alle topteams zijn present tijdens de jubileumeditie van de voorjaarskoers.

Met Movistar Women, Team SD Worx, Alè BTC Ljubljana, Canyon-SRAM, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Team BikeExchange, Liv Racing, Team DSM en Trek-Segafredo staan alle Women’s WorldTeams aan het vertrek. Ook zullen vijftien continentale formaties zich verzamelen aan de Menenpoort in Ieper.

Een van de continentale ploegen is Ceratizit-WNT Pro Cycling Team, de ploeg van tweevoudig winnares Kirsten Wild en Lisa Brennauer. Andere interessante formaties zijn Jumbo-Visma Women Team (met Marianne Vos als boegbeeld), Lotto Soudal Ladies en Ciclismo Mundial (het gecombineerde damesteam van de gebroeders Roodhooft).

De organisatie maakt op een later moment bekend welke renners aan de start zullen staan van de tiende editie van Gent-Wevelgem voor vrouwen. Vorig jaar ging de zege naar Jolien D’hoore. De sterke sprintster versloeg toen in het tenue van Boels-Dolmans haar landgenote Lotte Kopecky en de Duitse Brennauer in een sprint van een klein groepje.

Deelnemende ploegen Gent-Wevelgem 2021

A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team

Alè BTC Ljubljana

Bingoal Casino-Chevalmeire

Canyon-SRAM

Ceratizit-WNT Pro Cycling Team

Ciclismo Mundial

Doltcini-Van Eyck-Proximus Continental Team

Drops-Le Col Supported by Tempur

FDJ Nouvelle-aquitaine Futuroscope

Hitec Products

Jumbo-Visma Women Team

Liv Racing

Lotto Soudal Ladies

Movistar Team Women

Multum Accountants-LSK Ladies Cycling Team

NXTG Racing

Parkhotel Valkenburg

Team BikeExchange

Team DSM

Team Rupelcleaning-Champion Lubricants

Team SD Worx

Team TIBCO-Silicon Valley Bank

Trek-Segafredo

Valcar-Travel & Service