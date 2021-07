Wilco Kelderman viel net voor slotklim: “Ik kwam bijna plat op mijn gezicht terecht”

Met zijn zesde plaats op de Col du Portet handhaafde Wilco Kelderman zich op de zesde plek in het algemeen klassement. Toch kwam de kopman van BORA-hansgrohe niet ongeschonden de zeventiende etappe door en liep hij bij een val verwondingen aan zijn kin en linkerknie op.

Kelderman kwam in de afdaling van de Col de Val Louron-Azet, de tweede grote klim van de dag, ten val. Even raakte de Nederlandse renner achterop, maar dankzij Emanuel Buchmann kon hij terugkeren in de groep met de gele trui. “In de laatste bocht van de laatste afdaling ging ik wijd en viel ik. Ik dacht dat ik het nog zou halen en kon eerst nog wel met een been overeind blijven, maar mijn voorwiel was geblokkeerd waardoor ik toch viel en bijna plat op mijn gezicht terechtkwam.”

Een slecht moment, zo net voor de laatste klim. “Jammer, want mijn benen waren goed en ik werd even opgehouden. Emu was bij me en hielp me weer naar de groep klassementsrenners, net voor de slotklim begon. Toch moet ik zeggen dat het een goede dag was, want ik kon mijn positie in het klassement vasthouden. Morgen wordt weer een zware dag en hopelijk kan ik dan strijden voor een betere plaats”, aldus Kelderman.