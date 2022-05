Wilco Kelderman verliest veel tijd op Blockhaus: “Dit is gewoon kut”

Wilco Kelderman lijkt een goed algemeen klassement in de Giro d’Italia te kunnen vergeten. De Nederlander van BORA-hansgrohe verloor op Blockhaus meer dan tien minuten, nadat hij pech kende in aanloop naar de slotklim. “In de afdaling daarvoor reed ik een spaak uit mijn wiel. Die schijfremmen werden heel heet en mijn spaken klapten gewoon door de druk”, vertelde hij aan het AD.

Al balend kwam Kelderman over de finish, meer dan tien minuten na zijn ploeggenoot Jai Hindley die de etappe wist te winnen. “Natuurlijk had ik het liefst hier van voren gezeten”, zucht hij. Maar de pech van zijn gebroken spaken zorgden voor problemen. “Het was een super snelle afdaling. Ik moest twee keer van fiets wisselen en toen zat ik al op apegapen voor de klim begon. Toen wist ik dat het hem niet meer ging worden. Ik had ook wat last van mijn rug, dus het was niet mijn dag.”

“Het is gewoon kut”, vat Kelderman het samen. Voor de Giro liep hij een hersenschudding op bij een val in Luik-Bastenaken-Luik, maar het begin van zijn ronde was veelbelovend. “Fysiek is het nu op zich het oké, maar ik heb wel wat pijntjes. Het was kort dag om op goed niveau te komen. Dan denken mensen al snel dat ik wel in orde ben. Maar nu begint het pas. Ik ben blij dat Jai heeft gewonnen en dat de ploeg er goed voor staat.”

“Maar de Giro is nog niet over. Misschien kan ik nog voor een etappezege gaan”, houdt hij de hoop levend. “De voorbereiding was gewoon niet goed. Je hoopt dat het goed genoeg is, maar je weet dat het moeilijk wordt. Dat is jammer. Je gaat altijd tot het gaatje, maar soms zit er niet meer in. Het is ook een eerlijke sport.”