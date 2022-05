Giro 2022: Jai Hindley wint op Blockhaus na slijtageslag, Juan Pedro López houdt roze

Jai Hindley heeft de negende etappe van de Giro d’Italia met aankomst op Blockhaus gewonnen. De Australiër van BORA-hansgrohe was na de bergrit van 191 kilometer de beste van de favorietengroep na een slijtageslag op de steile slotklim. Hij klopte Romain Bardet en Richard Carapaz in een sprint met zes. Topfavoriet Simon Yates loste vroeg en verloor veel tijd. Ook roze trui Juan Pedro López niet mee kon strijden met de besten, maar hij behoudt zijn trui wel.

Vanaf de start in Isernia ging het meteen bergop door de Apennijnen. Op de Vallico Del Macerone (3,1 km aan 5,7%) regende het aanvallen, waarbij onder meer bergtruidrager Koen Bouwman, Mathieu van der Poel en Gijs Leemreize zich lieten zien. Zij geraakten echter niet weg. Diego Rosa van EOLO-Kometa wist wel weg te rijden en raapte op de Riomero Sannitico (9 km aan 6,7%) de meeste bergpunten op.

Vroege vlucht

Achter Rosa ontstonden twee achtervolgende groepen die op de klim naar Roccaraso (7,3 km aan 6,1%) samensmolten. Het zorgde voor een kopgroep van negen man. Naast de Italiaan waren ook Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Natnael Tesfatsion, Eduardo Sepúlveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Felix Gall, Nans Peters (AG2R Citroën), Jonathan Caicedo (EF Education EasyPost) en James Knox (Quick-Step Alpha Vinyl).

In de openingsfase was er nog een valpartij van Pello Bilbao, maar de Bask kon met enkele schaafwonden terugkeren bij de favorieten. In het peloton had Trek-Segafredo van roze trui Juan Pedro López de controle. De vluchters kregen ongeveer vijf minuten voorsprong, wat koploper Felix Gall dicht bij de roze trui bracht. De Oostenrijker was op 6.48 minuut de best geplaatste renner vooraan.

INEOS Grenadiers jaagt op kopgroep

Na de eerste drie beklimmingen volgde een rustige periode in de koers, want alle ogen waren gericht op de loodzware finale met een dubbele beklimming van Blockhaus. Eerst de Passo Lanciano (10,5 km aan 7,4%), gevolgd door de ongecategoriseerde San Valentino in Abruzzo Citeriore (6,2 km aan 4,9%) en de slotklim naar Blockhaus (13,7 km aan 8,5%). Ruim voor de Lanciano was het INEOS Grenadiers dat een mannetje op kop zette. Jonathan Castroviejo reed in zijn eentje een stuk van de voorsprong van de koplopers af.

Nog voor de voet van de Passo Lanciano werd duidelijk dat de samenwerking in de kopgroep niet goed was. In de wetenschap dat het peloton dichterbij kwam, reden Peters en Tesfatsion weg. Sepúlveda en Rosa maakten de oversteek op de klim van eerste categorie, waarna Rosa en Tesfatsion samen wegreden.

Zij sloegen een gat met de rest van de vluchters, waarna Rosa als eerste bovenkwam op de Passo Lanciano. Hij passeerde zo Koen Bouwman virtueel in het bergklassement. Sepúlveda, Peters en Dombrowski volgden op 50 seconden en het peloton op drie minuten. In de snelle afdaling was er een zware valpartij van Tesfatsion, die een bocht verkeerd inschatte en hard ten val kwam in de berm.

Yates, Kelderman en Ciccone haken af bij favorieten

In het peloton was er vlak voor de San Valentino in Abruzzo Citeriore pech voor Wilco Kelderman. Hij wisselde van fiets en moest in zijn eentje terugkeren, maar dat kostte hem veel moeite. Vooraan was het op de San Valentino gedaan voor Rosa, die werd achtergelaten door Dombrowski. Achter hem waren het UAE Emirates en INEOS Grenadiers die in de favorietengroep reden. Die ploegen grepen de Amerikaan vlak voor de Blockhaus in de kraag, waardoor we een strijd der favorieten kregen op de slotklim.

Tom Dumoulin en Tobias Foss lieten zich al vroeg lossen en zetten een goed klassement definitief uit zijn hoofd, terwijl Giulio Ciccone in zijn thuisregio een offday kende. De Italiaan moest vroeg afhaken en ook voor Simon Yates was het game over. Een kleine 12 kilometer voor de finish kon de Britse topfavoriet, die kampte met knieklachten, het tempo niet meer volgen. Ook Kelderman ontbrak vooraan en Koen Bouwman loste op 10 kilometer.

Dat gebeurde allemaal dankzij het werk van INEOS Grenadiers. Voor Sam Oomen ging het eveneens te hard, waarna ook João Almeida in de problemen leek te komen. Op de flanken van de Blockhaus werd het op de kant getrokken en door een rare actie moest roze trui Juan Pedro López even van de fiets. De Spanjaard was daardoor even zijn ritme kwijt en verloor de aansluiting.

Carapaz, Landa en Bardet blijven niet weg

Hij zag hoe Richie Porte op kop reed met achter hem Richard Carapaz, Romain Bardet, Mikel Landa, Alejandro Valverde, Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali, Jai Hindley, Thymen Arensman, Emanuel Buchmann en een zwoegende Almeida. Vijf kilometer voor de finish was het verschil met de groep-López al 30 seconden en met de groep-Yates twee minuten, en die verschillen werden alsmaar groter.

Op 4,5 kilometer van het einde plaatste Carapaz een splijtende demarrage, die alleen Bardet en Landa konden volgen. Hindley, Almeida, Pozzovivo, Nibali en Valverde hielden het verschil klein, maar ook die groep spatte uit elkaar door het hoge tempo. Ruim twee kilometer voor de meet kwamen Almeida, Pozzovivo en Hindley terug bij het koptrio. Daardoor viel het wat stil.

Een versnelling van Bardet zorgde ervoor dat de eerdere kopgroep in ere hersteld werd, want Landa en Carapaz volgden. De Fransman wilde het tempo erin houden, maar Almeida, Hindley en Pozzovivo vielen ook niet stil. Zij kwamen aansluiten, waardoor we een sprint met zes kregen om de ritzege. Hindley ging de sprint van kop aan en hield knap stand tegen een opkomende Bardet en Carapaz.

Thymen Arensman was de beste Nederlander in de daguitslag op de tiende plaats, op 58 seconden van Hindley. Sam Oomen werd 18e op ruim vier minuten. Voor Kelderman waren de druiven zuur. Hij verloor, net als Simon Yates, meer dan tien minuten op de andere favorieten.

Het roze blijft van Juan Pedro López

Juan Pedro López had iets minder dan twee minuten voorsprong op de favorieten in de voorste groep en wist, met een ferme sprint in de laatste honderden meters, zijn roze trui nog te behouden. Zijn voorsprong is nu 12 seconden op Almeida en 14 seconden op Romain Bardet. De top-8 staat binnen een minuut van elkaar. Met die kleine verschillen gaan we maandag de tweede rustdag van deze Giro in.