Giro 2022: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de Blockhaus-etappe

De bergetappe naar Blockhaus heeft het klassement in de Giro d’Italia op zijn kop gezet. Juan Pedro López behield weliswaar zijn roze trui, maar achter hem is alles in elkaar geschoven. Ook hebben diverse klassementsrenners veel tijd verloren op Blockhaus, waaronder Simon Yates en Wilco Kelderman. WielerFlits zet de verschillen tussen alle favorieten op een rij vlak voor de tweede rustdag.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 9 van Giro d’Italia

1. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) in 37u52m01s

2. João Almeida (UAE Emirates) op 12s – ten opzichte van López

3. Romain Bardet (Team DSM) op 14s

4. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 15s

5. Jay Hindley (BORA-hansgrohe) op 20s

6. Guillaume Martin (Cofidis) op 28s

7. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) op 29s

8. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) op 54s

9. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 1m09s

10. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) op 1m22s

11. Alejandro Valverde (Movistar) op 1m23s

12. Thymen Arensman (Team DSM) op 1m27s

13. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) op 3m04s

16. Richie Porte (INEOS Grenadiers) op 4m19s

17. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 4m22s

19. Iván Ramiro Sosa (Movistar) op 5m53s

20. Sam Oomen (Jumbo-Visma) op 7m21s

21. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 10m12s

24. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 11m02s

25. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) op 11m11s

27. Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha Vinyl) op 12m50s

33. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) op 18m06s

38. Tobias Foss (Jumbo-Visma) op 24m42s

43. Attila Valter (Groupama-FDJ) op 33m38s

Opgave: Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan)