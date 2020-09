Wilco Kelderman: “Transfer naar BORA-hansgrohe geeft nieuwe prikkels” maandag 7 september 2020 om 10:12

Wilco Kelderman kijkt enorm uit naar zijn nieuwe uitdaging bij BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg bevestigde vandaag de komst van de Nederlandse ronderenner. “Na de eerste ontmoetingen met de coaches en het management werd me duidelijk dat dit de juiste stap voor mij is.”

“Ik kreeg al snel het vertrouwen dat een samenwerking met BORA-hansgrohe me in deze fase van mijn carrière nieuwe prikkels zou geven”, laat Kelderman, die overkomt van Team Sunweb, weten via zijn nieuwe team. “De hele groep, rijders, het performance team en het management, biedt de perfecte omgeving voor mij om mijn beste prestaties neer te zetten en ik ben blij om het team in de toekomst te ondersteunen.”

Kelderman is een renner met een enorm potentieel, vertelt teammanager Ralph Denk. “Onze taak voor de komende jaren zal zijn om dit potentieel consequent te ontplooien op de weg. Hij heeft hiervoor de ideale leeftijd en zal zeker een echte aanwinst zijn.”