Wilco Kelderman stijgt naar zevende plaats: “Ik voelde me de hele dag goed”

Wilco Kelderman steeg zaterdag zeven plaatsen in het algemeen klassement. De Nederlander van BORA-hansgrohe staat nu op de zevende plaats en doet nog volop mee in de strijd voor de podiumplaatsen. “Ik voelde me de hele dag goed”, zegt hij na afloop.

“Het ging er de hele dag hard aan toe, daarom duurde het even voor een vlucht kon vertrekken. Bij de klassementsrenners schoot het tempo de lucht in op de voorlaatste beklimming. Zelf kwam ik toen in een achtervolgende groep terecht. En daar voelde ik me ook heel goed.”

Aan Tadej Pogačar was niks te doen, zo zegt ook Kelderman. De Nederlander had geen reactie klaar toen hij aanviel: “Hij was echt ongelooflijk sterk.”