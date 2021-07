Wilco Kelderman stijgt naar vijfde plek: “Het was echt een gevecht op mezelf”

Schade beperken, dat was het devies voor Wilco Kelderman op de slotklim naar Luz Ardiden. De kopman van BORA-hansgrohe kwam als negende over de streep en doet in het klassement goede zaken. Kelderman gaat namelijk Rigoberto Urán voorbij en staat nu vijfde.

Kelderman voelde zich niet super in de laatste Pyreneeënrit, maar ging toch lang mee met de allerbeste klimmers in deze Tour de France. “Het was echt een gevecht op mezelf”, liet hij vlak na de finish weten aan de NOS. “Ik had vandaag niet de beste benen. Het was na mijn valpartij toch niet helemaal zoals verwacht. Het is wat het is. Ik heb alles gegeven.”

“Gelukkig valt Urán er tussenuit. Zo zie je maar weer, zo is er toch weer iets veranderd”, aldus Kelderman, die op weg lijkt naar een vijfde plek in eindklassement. Zelfs plaats vier is nog niet helemaal buiten bereik, aangezien het verschil met Ben O’Connor slechts 32 seconden is. Toch klonk Kelderman niet helemaal tevreden in Luz Ardiden.

“Het was een mooie Tour en een vierde of vijfde plek is super, maar toch was het gevoel in deze Tour niet geweldig. Het draaide gewoon niet helemaal lekker. Ik had nooit echt het gevoel dat ik lekker in mijn ritme zat. Desalniettemin was het een geweldige Tour, ook voor de ploeg.”