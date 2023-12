woensdag 27 december 2023 om 13:02

Wilco Kelderman nuanceert pesten Cian Uijtdebroeks: “Vond het jammer om te lezen”

Na een lange transfersoap kwamen BORA-hansgrohe en Visma | Lease a Bike vorige week tot een akkoord over de transfer van Cian Uijtdebroeks. Een van de dwingende redenen voor de Belg om te vertrekken bij de Duitse ploeg, zou zijn omdat hij gepest werd. Oud- én toekomstig ploeggenoot Wilco Kelderman gaat daar bij De Rode Lantaarn dieper op in.

Toen de jonge Belg bij BORA-hansgrohe binnenkwam, reed Kelderman ook nog voor de Duitse ploeg. “Ik heb hem één jaar meegemaakt, maar nooit met Cian gekoerst. Ik heb wel samen met hem op trainingskamp gezeten. Of hij te veel kennis had? Hij is gewoon zó ambitieus, hij wil alles uitzoeken. Ik zag een heel gedreven jongen die het liefst zo snel mogelijk naar de top wil. Daar is niets verkeerd mee.”

De 31-jarige Nederlander probeert daarna uit te leggen waar het ‘probleem’ mogelijk vandaan komt. “Op zo’n jonge leeftijd moet je met een hele ploeg samenwerken. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, hè: communiceren met mannen van dertig, veertig jaar die al twintig jaar in het wielrennen zitten. Ik zeg niet dat hij met nieuwe ideeën kwam, hij wilde gewoon een structuur om het beste uit zichzelf te halen.”

“Basiszaken als voeding, training en rust zijn essentieel”, gaat Kelderman verder. “Het klopt dat zulke zaken bij BORA-hansgrohe minder waren dan bij Jumbo-Visma. Maar dat zie je ook aan de resultaten. Ik denk dat ons team vooruitloopt op de meeste ploegen, niet alleen op BORA-hansgrohe. Ik denk dat zijn transfer naar Visma | Lease a Bike daarom een goede keuze is voor Cian.”

Het pestgedrag binnen Keldermans oude ploeg zou de reden voor Uijtdebroeks zijn geweest om per 1 december 2023 zijn nog tot eind 2024 lopende contract in te leveren. Pesten kan Kelderman zich niet voorstellen. “Ik vind het zo uitvergroot. Wat is pesten? Onder mannen worden gewoon grapjes gemaakt. Je kunt begrijpen: een jongen van achttien is misschien nog wat onzeker of gevoelig. Die komt dan in contact met mannen van dertig, 35 die al jaren in het peloton zitten. Ik denk niet per se dat er echt gepest is. Al is dat moeilijk om te zeggen. Ik vond het jammer om te lezen.”