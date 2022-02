Wilco Kelderman niet meer gestart in Ronde van Valencia

Wilco Kelderman is vandaag niet aan de start verschenen van de derde etappe van de Ronde van Valencia. De Nederlander was gisteren betrokken bij een valpartij vlak voor de finish en als gevolg van die val besloot hij de wedstrijd te verlaten.

Kelderman was in de tweede etappe naar Torrent betrokken bij een valpartij op vier kilometer van de streep, maar haalde wel de finish. Hij raakte niet ernstig gewond, maar liep wel kneuzingen en schaafwonden op. Met het oog op zijn volgende doelen is besloten dat de Nederlander zich gaat richten op een snel herstel en op de volgende wedstrijden, aldus zijn ploeg BORA-hansgrohe.

Kelderman is niet de enige die niet aan het vertrek verscheen van de etappe naar de Alto Antenas dl Maigmó. De overgebleven renners van BikeExchange-Jayco verlieten de koers vanwege twee coronagevallen in de ploeg. Ook Tobias Lund Andresen (DSM), Ryan Gibbons (UAE), Alan Boileau (B&B), Jaakko Hänninen en Felix Gall (AG2R) stapten niet meer op de fiets.