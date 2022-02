BikeExchange-Jayco stapt uit Ronde van Valencia na positieve coronatests

Zoek niet naar BikeExchange-Jayco in de Ronde van Valencia vandaag. De Australische formatie heeft de wedstrijd verlaten omwille van twee positieve coronatests. Dat meldt de ploeg via Twitter.

BikeExchange-Jayco maakt niet bekend wie er positief hebben getest op COVID-19. Eerder moest in de Ronde van Valencia Chris Juul-Jensen afstappen door een blessure. ‘Als voorzorgsmaatregel, in overeenstemming met de strikte teamreglementen, is er besloten om de ploeg terug te trekken, ook omdat er al één renner door een blessure moest afstappen’, luidt het op hun website.

Onder andere Lucas Hamilton, Damien Howson en Dion Smith stonden aan de start voor BikeExchange-Jayco. “De veiligheid van onze renners en de staf, en iedereen in de Ronde van Valencia, is het belangrijkste. We hebben de juiste beslissing genomen om de wedstrijd te verlaten”, aldus manager Brent Copeland.

Movistar liet donderdag al weten op hun Twitter dat Juri Hollmann en Einar Rubio positief hadden getest. De renners werden in isolatie gebracht en namen niet meer deel aan de tweede etappe van de Ronde van Valencia.

🔵🔴🟡2️⃣ En marcha la 2ª etapa de la @VueltaCV entre Bétera y Torrent. Movistar Team ha partido con cinco corredores; más detalles 👇 Stage two of the #VCV2022 is underway, with our Blues now on course as a five-rider team. More details ⬇️ pic.twitter.com/XvDhkynnsH — Movistar Team (@Movistar_Team) February 3, 2022