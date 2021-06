Wilco Kelderman na vierde plaats: “Het gaat lekker tot nu toe”

In de schaduw van het gele succes van Mathieu van der Poel wist Wilco Kelderman knap vierde te worden in de Touretappe naar Mûr-de-Bretagne. De kopman van BORA-hansgrohe was de enige die Tadej Pogačar en Primož Roglič kon volgen. “Bij mij gaat het lekker tot nu toe”, reageert hij bij de NOS.

Kelderman zag met eigen ogen hoe zijn landgenoot van Alpecin-Fenix de ritzege pakte en ook de gele trui overnam. “Ik denk dat Mathieu zijn benen weer heeft gevonden. Degene die durfde aan te vallen, wint. Dat is mooi”, deelt hij de complimenten uit aan Van der Poel.

Zelf is Kelderman blij, want hij staat na twee etappes vijfde op 24 seconden van de gele trui. “Ik ben nog wel wat stijfjes in de elleboog, maar het gevoel is goed. We zaten vandaag ook goed in de race en dan probeer je er het beste van te maken”, legt hij uit.

“Het voelde op de slotklim heel goed. Het geeft een goed gevoel om hier met de besten mee te kunnen”, gaat Kelderman verder. “Het is mooi dat alles lukt, dat ik een goede voorbereiding had en dat dat nu terug te zien is. Ik ben erg tevreden en in de tijdrit gaan we weer knallen.”