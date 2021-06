Tour 2021: Gekneusde elleboog voor Wilco Kelderman na valpartij

Wilco Kelderman heeft een gekneusde elleboog overgehouden aan zijn valpartij in de Tour de France. De renner van BORA-hansgrohe ging op vijftig kilometer van de meet naar de grond, maar wist uiteindelijk nog als vijfde te eindigen. “Dit is een kleine teleurstelling, maar gelukkig is het niet heel erg.”

“Bij de eerste grote valpartij gingen Peter, een aantal ploeggenoten en ik naar de grond. Het lukte me daarna snel om weer terug te komen in de eerste groep en om nog mee te doen in de finale. Het was een zware aankomst, maar ik had goede benen en probeerde mee te sprinten”, vertelt hij op de website van zijn ploeg.

“Mijn benen voelen goed aan, alleen mijn elleboog doet wel pijn. Ik zal hiervan herstellen en in de komende etappes verder vechten om goede resultaten te behalen.”