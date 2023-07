Wilco Kelderman kijkt vooral uit naar weekend in Alpen: “Dan kan ik meer mijn ding doen”

Video

Wilco Kelderman heeft in de dertiende etappe van de Tour de France naar Grand Colombier vooral een ondersteunende rol voor kopman en gele trui Jonas Vingegaard. “Vandaag blijven we bij Jonas, want vanuit de vlucht maken we weinig kans. Ik verwacht wel dat UAE Emirates gaat controleren”, aldus Kelderman tegen WielerFlits.

“Het is een vrije korte etappe, met aan het eind een vrij lastige klim. Wij proberen hier zo goed mogelijk doorheen te komen. Komend weekend gaat al zwaar genoeg zijn”, kijkt Kelderman vooruit. “Meespringen in de ontsnapping is niet per se het doel. Vandaag blijven we bij Jonas en vanuit de vlucht maken we weinig kans. Ik verwacht wel dat UAE Emirates gaat controleren, maar dat gaan we zien.”

En wat wordt de taak voor Kelderman? “Ik moet zo lang mogelijk Jonas ondersteunen. Ik denk dat ik komend weekend meer mijn ding doen dan vandaag”, vertelt hij over etappes 14 en 15.

Lees ook: Jumbo-Visma voor Grand Colombier: “Wij gaan niet controleren voor winnaar uit peloton”