Jumbo-Visma kwam ‘nooit in problemen’ in chaotische rit: “Waren altijd in controle”

Het was een enerverende dag in de Ronde van Frankrijk. Dat zag ook Arthur van Dongen, ploegleider bij Jumbo-Visma. “Het was vanuit de start vollebak koers”, zei hij na afloop van de twaalfde etappe voor de camera van WielerFlits.

In die beginfase sprong Wout van Aert ook meermaals mee voor Jumbo-Visma. Was het de bedoeling dat hij voor de ritzege zou gaan? “We wilden Wout graag meehebben voor een eventuele ritzege, maar ook voor het geval het in de finale echt zou ontploffen voor de bonificatieseconden op de laatste klim. We wilden dan nog renners van voren hebben die zich eventueel terug konden laten zakken om Jonas bij te staan. Maar ja, zover is het niet gekomen. We waren de hele dag heel goed in controle.”

Uiteindelijk zat Tiesj Benoot voor Jumbo-Visma mee met de definitieve kopgroep. Daar was Van Dongen tevreden mee. “Zoals ik al zei, waren we de hele dag in controle. En als we dan meezitten, willen we natuurlijk graag de rit winnen. Maar Tiesj (die uiteindelijk vierde werd, red.) heeft fantastisch goed gereden. De ploeg is nooit in de problemen geweest. Je ziet ook dat er nog andere ploegen zijn met andere belangen die dan ook op kop gaan rijden. Wij zijn de dag heel goed doorgekomen.”



Dat vond ook Wilco Kelderman, een van de renners van Jumbo-Visma die ook zeer actief was in de beginfase. “We hadden het goed onder controle als ploeg zijnde, dus dat was gewoon heel goed”, aldus de 32-jarige renner. “Ik denk dat we heel goed zijn. Ik denk dat we de sterkste ploeg hier zijn. Ik voelde vandaag ook heel goed, dus ik kon goed ondersteunen. Het gaat lekker zo.”

Ondanks de sterke koers, zat de ritzege er niet in voor Jumbo-Visma. Hoe kijkt Kelderman daar tegenaan? “Met zo’n etappe is alles zo lastig te controleren. Liever zit je met twee mee, dat je het wat gemakkelijker kan spelen. Maar als ploeg zijnde is het niet zo gemakkelijk om een etappe in de Tour te winnen.”



De twaalfde etappe leverde voor Jumbo-Visma de gewenste uitkomt op, zegt Merijn Zeeman. “Doordat wat wij zelf hebben gedaan, heeft iedereen af moeten zien”, legt hij uit waarom het voordelig was om iemand mee te hebben in de vlucht, zoals uiteindelijk Benoot. “Want als je in eentje achter een sterke groep aan moet rijden, dan zijn wij degenen die de rekening betalen en profiteren de anderen. Nu moest met name UAE ook flink aan de bak.”

