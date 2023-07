Tour 2023: Liveblog – Etappe 13 met finish op Grand Colombier vrijdag 14 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De Alpen lonken in de Tour de France, maar vandaag staat een overgangsrit op het menu. Aanvallers zullen kansen zien in een rit met vele klimkilometers naar Belleville-en-Beaujolais. Het parcours kent namelijk vijf gecategoriseerde beklimmingen.



Op Quatorze Juillet herdenken de Fransen de bestorming van de Bastille in 1789 en het begin van de Franse Revolutie. Op deze nationale feestdag gaat de 138 kilometer lange etappe van start in Châtillon-Sur-Chalaronne. Vanaf hier gaat het lange tijd over vlakke wegen.

Pas op zestig kilometer van de meet begint het klimwerk. De Col de la Lèbe (16,4 km aan 3,0%) is niet al te steil, maar wel behoorlijk lang. Toch zullen de renners hier nog niet het verschil maken. Er komt immers nog een veel zwaardere klim: de Grand Colombier (17,4 km aan 7,1%). De slotklim belooft spektakel.

Mis niets van de dertiende etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.45 uur

Officiële start: 13.55 uur

Finish: tussen 17.10 uur en 17.35 uur

Afstand: 138 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Hauteville-Lompnes: tussen 16.00 en 16.15

Passage Grand Colombier: tussen 17.10 en 17.35

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelnemers (WielerFlits)

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 13 naar Grand Colombier – Spektakel op Franse feestdag