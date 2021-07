Wilco Kelderman kijkt uit naar bergrit: “Als ik me goed voel, ben ik weg”

Voor de klassementsrenners is de zeventiende etappe naar de Col du Portet bijzonder belangrijk. Ook voor Wilco Kelderman, die zin heeft in de zware rit over drie Pyreneeëncols. “In de laatste bergritten moet het gebeuren. Dit is een dag waar ik naar heb uitgekeken”, klinkt het in gesprek met de NOS.

In de snikhete etappes tussen de Alpen en Pyreneeën was het flink afzien voor Kelderman, maar vandaag is het een stuk frisser op weg naar de Col du Portet. “Ik voel me beter in dit weer, dat was gisteren ook al het geval. Regen is nooit leuk, maar daar komen we wel doorheen. Ik heb er zin in. Ik heb deze rit verkend en het is echt een zware etappe. Vandaag moet het gebeuren”, aldus Kelderman.

De kopman van BORA-hansgrohe verwacht oorlog op de afsluitende Col du Portet, een beklimming van zestien kilometer aan bijna 9%. “De slotklim is heel erg lastig. Het gaat de hele tijd omhoog aan 9% en je gaat bovendien naar de 2.000 meter. Het is toch bijna een uur klimmen. De beklimmingen voor de slotklim zijn ook niet eenvoudig. Het gaat de hele tijd op en af.”

“Er zullen vandaag verschillen ontstaan”

De Nederlander staat momenteel zesde in het algemeen klassement en heeft nog altijd uitzicht op een podiumplek. Het verschil met de voorlopige nummer twee, Rigoberto Urán, is slechts 58 seconden. “Er zullen vandaag verschillen ontstaan. In de laatste bergritten moet het gebeuren en de renners gaan all in. Als ik me goed voel, ben ik weg”, waarschuwt Kelderman de concurrentie.