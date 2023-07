Wilco Kelderman brengt geel naar Parijs: “Naast derde plek Giro hoogtepunt in mijn carrière”

Video

Jumbo-Visma heeft de Tour de France na de laatste bergrit nu definitief op zak, en maakt brengt de nodige euforie los bij Jumbo-Visma. “Misschien is dit wel het hoogtepunt uit mijn carrière”, aldus knecht Wilco Kelderman voor de camera van WielerFlits. “Het is een andere soort voldoening als toen ik zelf op het podium stond in de Giro, maar het is bijna net zo mooi. Zeker als je met zo’n sterke ploeg op pad bent.”

“Dit geeft een heel grote voldoening”, aldus Kelderman. “De Tour winnen is het hoogst haalbare dat je als ploeg kunt bereiken. En dan domineren we nog ook. Dat geeft een geweldig gevoel.”

Al ging deze dag niet helemaal zoals gepland. “Het was nog best een chaotische rit. Met Sepp Kuss viel een van onze sterkste klimmers al vroeg weg. Dat maakte het nog chaotisch en niet ideaal. Maar al bij al zijn we de dag goed doorgekomen.”

Kelderman was in deze ronde ook blij met zijn eigen niveau. “Ik had een goed gevoel, maar heb natuurlijk niet de ideale voorbereiding gehad. Ik zou eerst de Giro rijden, en moest daarna terug op niveau komen. Dat was even omschakelen. Ik was misschien niet top-top deze Tour, maar over het algemeen wel best goed.”

Lees ook: Tour 2023: Veerkrachtige Pogacar verslaat Gall en Vingegaard in fraaie Vogezenrit