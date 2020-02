Wilco Kelderman: “Ik hoop donderdag op een beter resultaat” dinsdag 25 februari 2020 om 16:44

Wilco Kelderman finishte vandaag als elfde in de eerste bergrit van de UAE Tour. De kopman van Team Sunweb moest op Jebel Hafeet bijna twee minuten toegeven op een imponerende Adam Yates, maar stijgt in het klassement wel naar de zesde plaats. “Het was toch redelijk afzien in de laatste kilometers”, aldus Kelderman.

De 28-jarige ronderenner kwam samen met coureurs als Diego Ulissi, Gorka Izagirre en Eddie Dunbar over de streep. “In het begin van de etappe ging het nog vrij rustig, maar er ontstond op een gegeven moment wat nervositeit vanwege de wind. Ik werd echter in een goede positie afgezet door mijn ploeggenoten.”

Kelderman zag op de flanken van de ruim tien kilometer lange slotklim Yates, David Gaudu en Alexey Lutsenko in de aanval gaan. “Het was echt volle bak tot de streep. Een elfde plek is ‘OK’, maar ik hoop donderdag toch op betere benen.” De renners finishen dan andermaal op de top van Jebel Hafeet.

Ploegleider Roberts: “Wilco had wellicht op meer gehoopt”

Ploegleider Luke Roberts kijkt net als Kelderman terug op de eerste echte test tussen de klassementsrenners. “Het was opnieuw een vrij warme dag met een gemiddelde temperatuur van 36 graden Celsius. Wilco kon mee met de klassementsrenners, maar kende niet de beste dag uit zijn carrière. Hij had wellicht op meer gehoopt, maar hij staat nog altijd goed in het klassement.”