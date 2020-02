Adam Yates veruit de sterkste op Jebel Hafeet in UAE Tour dinsdag 25 februari 2020 om 13:36

In de UAE Tour heeft Adam Yates een serieuze stap gezet op weg naar de eindzege. In de derde etappe met aankomst op Jebel Hafeet was hij met overmacht de beste. Hij had aan de finish een dikke minuut voorsprong op nummer twee Tadej Pogačar. De Brit nam tevens de leiderstrui over van Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Een bijna volledig Belgische kopgroep maakte het mooie weer in de woestijn. Jasper De Buyst (Lotto Soudal), Victor Campenaerts (NTT) en Stijn Steels (Deceuninck-QuickStep) kregen Umberto Marengo (Vini Zabù-KTM) met zich mee. De vier reden in de bloedhitte een maximale voorsprong van ruim zeven minuten bijeen, maar uitzicht op een stunt was er nooit. Dankzij de werken van UAE Emirates werd de voorgift van het kopkwartet steeds iets minder groot.

De thuisploeg kreeg uiteindelijk ook hulp van renners van Trek-Segafredo en Mitchelton-Scott. Hoewel de drie Belgen in de Italiaan lekker doorreden, konden ze niet voorkomen dat ze aan de voet van Jebel Hafeet (10,8 kilometer aan 5,4% gemiddeld) eraan waren voor de moeite.

Op de brede wegen van de klim nam CCC het commando over. De Spanjaard Victor De La Parte had op een gegeven moment een klein gaatje op het peloton. Daarachter was het de ene na de andere renner die het peloton moest laten rijden. Wout Poels (Bahrain McLaren) was al snel een van hen. Marhawi Kudus (Astana) ging juist op jacht naar De La Parte, terwijl de grote tenoren zich nog even rustig hielden.

Op zes kilometer van de meet schudde Adam Yates (Mitchelton-Scott) voor het eerst aan de boom. De Brit reed in een streep naar de CCC-renner toe, met Alexey Lutsenko (Astana) en David Gaudu (Groupama-FDJ) in het wiel. De La Parte werd direct ter plaats gelaten, terwijl Kudus even daarvoor al was teruggewapperd in het peloton. Alejandro Valverde was het voornaamste slachtoffer van de versnelling van Yates, de Movistar-kopman kon het tempo niet meer bolwerken en hij moest lossen uit de grote groep.

Terwijl Yates op vijf kilometer van de top zijn vluchtmakkers achterliet kwam Tadej Pogačar vanuit de achtergrond sterk opzetten. Hij kwam alras bij Lutsenko, die alleen overbleef in de achtervolging op Yates. Op drie kilometer liet de Sloveen van thuisploeg UAE Emirates de Kazach ter plaatse in de hoop om de Brit nog te kunnen achterhalen. Yates liet zich dit cadeautje echter niet meer afpakken. Op de grote plaat bleef hij doormalen en hij zou zijn voorsprong alleen maar vergroten.

Aan de finish moest Pogačar al 1’30” toegeven. Lutsenko zou op anderhalve minuut van de winnaar over de streep komen, met Gaudu en de opstomende Rafal Majka in zijn wiel. Diego Ulissi kwam als zesde over de streep, op bijna twee minuten. Ook Wilco Kelderman (Team Sunweb) maakte onderdeel uit van dit groepje.