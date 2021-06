Wilco Kelderman: “Het was moeilijk om een gat te slaan”

Met nog een dag te gaan in het Critérium du Dauphiné staat Wilco Kelderman op de vierde plaats in het algemeen klassement. Zaterdag liet de Nederlander een goede indruk achter, al is dat misschien niet terug te zien in de uitslag (twaalfde). “Het gevoel was goed en ik kijk uit naar morgen.”

“Het tempo lag vanaf het begin van de beklimming al erg hoog”, aldus Kelderman. “Toen Porte aanviel, kon ik even niet volgen, maar daarna voelde ik me eigenlijk erg goed. Ik heb het een aantal keer geprobeerd, maar het was moeilijk om een gat te slaan omdat de andere renners steeds op mijn wiel sprongen. Toen heb ik maar gewacht tot Astana zou gaan rijden.”

“Morgen zullen de INEOS Grenadiers vermoedelijk de wedstrijd controleren. Het is dan aan mij om erbij te blijven en misschien iets te proberen in de slotfase als de benen goed zijn.”