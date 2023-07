Wilco Kelderman had goede benen: “Maar zo makkelijk is het niet om een rit in de Tour te winnen”

Wilco Kelderman zagen we vanmiddag ten aanval trekken in de twaalfde rit van de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma miste echter de slag om de vroege vlucht en eindigde in het peloton. Na afloop toonde de Barnevelder zich tevreden: “Ik voelde me heel goed, dus ik zou zeggen op naar het weekend.” Wint Pogacar op Grand Colombier? Dan ontvang jij een gratis RIDE! Lees ook:

“Het ging echt supersnel vandaag”, gaat Kelderman verder. “Het duurde echt tachtig kilometer voordat er een groep wegreed. Als ploeg hadden we de etappe goed onder controle. Ik probeerde mee te zitten, zodat we misschien voor de etappe konden rijden. Gelukkig zat Tiesj uiteindelijk in de kopgroep, dat was goed voor ons.”

“Je moet ook een beetje geluk hebben om mee te zitten. Je weet nooit wanneer de beslissende groep echt wegrijdt, dat is lastig te voorspellen. Voor ons was het makkelijker geweest om het met twee te kunnen spelen, maar ja. Zo makkelijk is het niet om een etappe te winnen in de Tour”, eindigt hij.

Benoot zou namens Jumbo-Visma uiteindelijk als vierde eindigen in finishplaats Belleville-en-Beaujolais.

Lees ook: Smaakmaker Mathieu van der Poel: “Voelde me nog niet op mijn best”