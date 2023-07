Smaakmaker Mathieu van der Poel: “Voelde me nog niet op mijn best”

Video

De voorbije dagen was Mathieu van der Poel niet helemaal fit en kon hij geen rol van betekenis spelen in de Tour de France. Donderdag was de Nederlander echter weer een van de grote smaakmakers tijdens de twaalfde etappe. “Ik voelde me nog niet op mijn best”, zei hij na afloop.

“Het was wel veel beter dan de voorbije dagen”, aldus MVDP, die in de beginfase al veelvuldig meesprong met verschillende groepjes en uiteindelijk in de ‘vroege’ vlucht van de dag belandde. Daar reed hij eerst uit weg met Andrey Amador en vervolgens begon hij, met nog 47 kilometer te gaan, aan een solo. Deze wist hij niet succesvol af te ronden, maar hij kreeg wel de prijs van de strijdlust. “Ik zat op de limiet. Ik probeerde iets, maar het pakte niet zo uit als ik wilde.”

“Ik heb alles gegeven, ik wist dat het mijn laatste kans was deze week”, vervolgde Van der Poel. “Ondanks dat ik me nog niet geweldig voelde, heb ik het geprobeerd. Ik hoopte met een beetje voorsprong over de laatste klim te komen, maar het gat was te klein en het lichaam was leeg.”

