Wilco Kelderman doet goede zaken: “Dit geeft vertrouwen voor de toekomst”

Wilco Kelderman liet woensdag zien in goede vorm te verkeren door vierde te worden in de lastige tijdrit in het Critérium du Dauphiné. In het klassement bezit de Nederlander nu de vijfde plaats: “Het ging beter dan verwacht, dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

“In de Tour de France zitten dit jaar ook twee tijdritten, dus daar heb ik dit jaar ook meer op gefocust. We hebben onder meer naar mijn positie op de fiets gekeken en naar het materiaal”, aldus Kelderman tegen NU.nl.

“Vandaag was niet per se een tijdrit voor de pure tijdrijders, maar misschien meer voor de punkers. Soms was het vol gas geven en dan kwam er weer een stuk waar je het rustiger aan kon doen. Daarna was het dan weer vol gas. Een soort intervalrit.”

De komende dagen gaat de renner van BORA-hansgrohe te weten komen hoe hij er in de bergen voor staat. In het weekend staan er zelfs drie bergetappes op rij op het menu. “Pas dan weet ik echt of het goed zit. Ik ben hier om een aantal dingen te testen voor de Tour en de tijdrit was er daar een van.