maandag 11 maart 2024 om 12:22

‘Wilco Kelderman breekt sleutelbeen bij val in Parijs-Nice’

Voor Wilco Kelderman eindigde Parijs-Nice in mineur. De Nederlander zag zijn ploeggenoot Matteo Jorgenson weliswaar het eindklassement winnen, maar kwam zelf ten val in de laatste etappe. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Kelderman ging onderuit in de laatste bocht van de slotrit naar Nice. Hij bevond zich op dat moment in een groepje met onder meer Egan Bernal en Luke Plapp, dat streed voor plek zes. De 32-jarige renner van Visma | Lease a Bike wist nog wel over de streep te komen (als 21ste) en kreeg dezelfde tijd als de mannen uit het eerdergenoemde groepje. Zo behield hij zijn top-tien plaats in het klassement: hij werd achtste in de algemene rangschikking. Nu blijkt dat hij de laatste meters afwerkte met een gebroken sleutelbeen.

In Parijs-Nice kreeg Kelderman een spaarzame kans om voor eigen succes te rijden, maar hij stelde zich de laatste dagen in dienst van Matteo Jorgenson. De Amerikaan stond er goed voor en zou uiteindelijk de eindzege pakken voor Visma | Lease a Bike.

Oorspronkelijke programma

Het was de bedoeling dat Kelderman, die in zijn carrière al de nodige pech kende, na de rittenkoers af zou reizen naar Tenerife voor een drieweekse hoogtestage. Daarna zou hij alle drie de heuvelklassiekers – Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken – gaan rijden, alvorens af te reizen naar Italië voor de Giro d’Italia. Het is nog niet bekend hoe het programma van Kelderman er nu uit gaat zien.