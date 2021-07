Wilco Kelderman blijft zevende: “Kwam wat in de problemen aan het eind”

Wilco Kelderman gaat als nummer zeven in het algemeen klassement van de Tour de France de eerste rustdag in. De kopman van BORA-hansgrohe werd op Tignes dertiende en verloor wat seconden op de directe concurrentie. “Het was een loodzware dag”, vat Kelderman samen.

“Soms had ik het in de afdalingen zo koud dat ik mijn handen niet meer voelde”, aldus Kelderman, die nu 5.58 minuut achterstand heeft op gele trui Tadej Pogačar. “Maar gelukkig waren mijn benen goed. Eigenlijk had ik voor de slotklim veel vertrouwen, maar in de finale kwam ik wat in de problemen. Misschien heb ik niet genoeg gegeten.”

Kelderman zal er, met de rustdag in aantocht, niet wakker van liggen. “Met deze omstandigheden en na deze afgelopen dagen kan dat gebeuren”, weet hij. “Over het algemeen kan ik blij zijn met mijn eerste week. Ik doe nog steeds mee om een podiumplaats en kijk uit naar de tweede week.”

‘Wilco reed opnieuw sterk’

Ploegleider Enrico Poitschke is blij met de hulp die Kelderman kreeg op weg naar Tignes. “Patrick Konrad en Nils Politt zaten in de vlucht, terwijl Wilco goed beschermd werd. Nils zat aan het begin van de slotklim bij Wilco en later wachtte Patrick hem op. Dat werkte heel goed”, geeft de ploegleider aan.

“Wilco reed opnieuw een sterke etappe. Sommige concurrenten hadden wat problemen, maar hij zat erbij en verloor alleen de aansluiting in de slotkilometer. We mogen blij zijn dat we nog steeds strijden voor een podiumplek. Het was een moeilijke openingsweek en Wilco viel al op de eerste dag. Als je dat meeneemt, is zijn plek in het klassement eigenlijk perfect”, aldus Poitschke.