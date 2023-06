Wielrennen is pijn lijden: Donavan Grondin kan erover meepraten

In de wielersport is het vaak een kwestie van afzien en pijn lijden. Vraag dat maar aan Donovan Grondin. De Fransman van Arkéa-Samsic kreeg vandaag tijdens de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné last van een acute… krampaanval.

Eerder in de rit zagen we Grondin nog in de aanval. De 22-jarige coureur ging als drager van de bergtrui op zoek naar extra bergpunten en slaagde in zijn missie. De jonge Fransman kwam als eerste boven op de Col de la Toutée en de Col des Fourches en pakte zo vier extra bergpunten.

Grondin liet zich op een gegeven moment weer inrekenen door het peloton, maar kwam met nog goed vijftig kilometer te gaan toch weer een keer nadrukkelijk in beeld. De drager van de bergtrui bleek plots niet meer in staat om het peloton te volgen. Wat bleek nu: Grondin had last van krampen.

🚴🇫🇷 | Kan iemand even heel snel Donavan Grondin komen masseren? De drager van de bergtrui vergaat van de kramp en kan niet eens meer trappen. 😰😰 #Dauphiné 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/S2OAVNr9aQ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 5, 2023

Grondin, die al grote successen wist te vieren als baanwielrenner, bleek zelfs niet meer in staat om verder te fietsen. De arme renner besloot zich – met een van pijn vertrokken gezicht – in de graskant te zetten. Gelukkig kon hij – na wat rek- en strekoefeningen – al vrij snel weer zijn weg vervolgen naar de finish in La Chaise-Dieu.

