Yoeri Havik geeft tranen de vrije loop: “Amy Pieters en ik kennen elkaar door en door”

Yoeri Havik veroverde maandagmiddag het rood-wit-blauw op de Scratch tijdens het NK baanwielrennen. De 30-jarige Zaandammer was al vroeg zeker van de titel en hoefde daarom in de eindsprint niet mee te doen. De meervoudig Nederlands kampioen kwam vervolgens in tranen over de finish. In gedachten was hij bij Amy Pieters, die sinds een val voor Kerstmis in een Spaans ziekenhuis in een kunstmatige coma ligt.

“Amy en ik fietsen al vanaf categorie twee samen en reden deze zomer samen op de Olympische Spelen”, vertelt de renner van BEAT na afloop aan De Telegraaf. “We kennen elkaar door en door. Natuurlijk was het lastig om hier op te stappen en weer ‘gewoon’ een NK te rijden, maar zoals de familie Pieters zegt: ‘naar de muur staren helpt ook niets’. Dan kunnen we beter fietsen en Amy op deze manier eren.” Havik en enkele andere reden ook met een aanmoediging voor Pieters op hun koersbroek. Daarop was haar voornaam te zien, waarbij de M veranderd was in een hartje.