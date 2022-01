Lucinda Brand in tranen om Amy Pieters na zege in Baal: “Mijn gedachten zijn bij haar familie”

Lucinda Brand moest diep gaan om Ceylin del Carmen Alvarado van zich af te houden in de GP Sven Nys, maar na afloop bleek dat duel even van ondergeschikt belang te zijn toen Brand in het flashinterview in tranen uitbarstte. “Dit is een heel moeilijke tijd voor me”, vertelt ze.

“Natuurlijk is het super mooi om te winnen. Helaas is veldrijden helemaal niet belangrijk als je kijkt wat er nu aan de hand is met Amy. Mijn gedachten zijn heel veel daar, bij haar familie”, gaat ze huilend verder.

Misschien dat Brand juist daarom graag wilde winnen in Baal. “Ik moest blijven rijden om te winnen, het was zo verschrikkelijk zwaar. Ik hoop dat de familie Pieters en Amy hier een beetje kracht uit kunnen halen.”