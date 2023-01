Wielerwereld geschokt na overlijden Lieuwe Westra

De wielerwereld heeft geschokt gereageerd op het overlijden van oud-renner Lieuwe Westra. Westra overleed zaterdagmiddag op 40-jarige leeftijd, meldde journalist en zijn biograaf Thomas Sijtsma. (Oud)-renners en ploegen uiten hun verslagenheid op sociale media. Over de doodoorzaak van de Fries is nog niets bekend.

So sad and difficult to read this news. Rest in peace Lieuwe. https://t.co/8AUM4XNVKo

— Koen de Kort (@koendekort) January 15, 2023