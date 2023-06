Lieuwe Westra overleed aan overdosis drugs: “Het wielrennen was levensverlengend”

Een lange strijd met mentale problemen en verslavingen kwam voor Lieuwe Westra op 14 januari 2023 ten einde. Bij de autopsie van de Fries uit Mûnein werden slaapmiddelen, crystal meth, XTC en speed in zijn lichaam aangetroffen. Vrienden en familie hebben jarenlang geprobeerd Westra te helpen, maar konden hem niet bereiken.

Al zijn hele leven experimenteerde de Mûneiner met drugs en kampte hij met depressies. Waar hij tijdens zijn profcarrière met doping al vaak over de schreef gaat, kent hij ook na zijn carrière vele problemen. Ondanks dat hij samen met zijn Australische vriendin in Spanje een leven opbouwt, blijft hij mentale problemen kennen die hij wil verdringen met drugs en alcohol.

In 2021 verergert de situatie. In het Spaanse Calpe is Westra getuige van de ernstige val van profrenster Amy Pieters. Het blijkt een kantelpunt te zijn in zijn al instabiele leven. “Hij wordt daar enorm door geraakt, en vanaf dat moment gaat het bergafwaarts met Lieuwe”, vertelt jeugdvriend en oud-ploegleider Freddy Haak, die als woordvoerder van de familie optreedt, aan Omrop Fryslân.

Bijna geen contact meer met familie

Als gevolg van zijn gemoedstoestand wordt de oud-renner van Astana agressief, gaat zijn relatie uit en komt hij in verkeerde kringen terecht. Er verschijnen zelfs bedreigingen aan het adres van zijn ex, waarin geld wordt geëist. Het blijkt een opmaat naar zijn einde. Wanneer Westra overlijdt, heeft hij bijna geen contact meer met zijn familie.

De familie heeft besloten om de doodsoorzaak naar buiten te brengen om het verhaal te kunnen afsluiten. Zij konden Lieuwe zelf niet meer redden, maar denken dat de wielersport dat wel kon. “Het wielrennen was levensverlengend voor Lieuwe”, vertelt Haak. Zo drukte zijn verslaving aan de wielersport zijn andere verslavingen naar de achtergrond.