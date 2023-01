‘Rohan Dennis lijkt weggedeemsterd bij Jumbo Visma’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast wordt uiteraard stilgestaan bij het overlijden van Lieuwe Westra. Maxim en Youri halen herinneringen op aan ‘Ut Beest’ en vertellen over hun interviews met de kenmerkende Friese hardrijder. Dat en meer hoor je in de WielerFlits Podcast!

Daarnaast is er in deze aflevering volop aandacht voor de ploegenpresentaties die deze weken in Spanje plaatsvinden. Vorige week passeerden Team DSM en Alpecin-Deceuninck al de revue, nu doen Lotto DSTNY, Astana Qazaqstan en Intermarché-Circus-Wanty dat. Wat de heren daar hebben gezien en wie ze hebben gesproken, dat hoor je hier.

Tenslotte gaat het nog over de Rohan Dennis (er lijken barsten in het fundament van de samenwerking met Jumbo-Visma te zitten), de Tour Down Under én het veldrijden in Benidorm. Kortom: een bomvolle aflevering met kraakvers wielernieuws. Luister hem hier!

Spoorboekje

08:52 – Interviewfragment Westra

13:37 – Cornelisse over Westra

18:30 – Teampresentaties in Spanje

42:47 – Rohan Dennis en de Tour Down Under

55:24 – De grote twee-en-een-half in de Wereldbeker Benidorm

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

