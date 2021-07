Wielertransfers 2022: Arkéa Samsic

In de rubriek Wielertransfers zet WielerFlits de laatste geruchten en bevestigingen op een rij voor het wielerjaar 2022. Met vandaag nieuws over Arkéa Samsic.

Arkéa Samsic

Arkéa Samsic geeft in de tweede helft van het seizoen drie beloftevolle renners de kans om alvast aan het leven van een profrenner te ruiken. Kévin Vauquelin (20) is al verzekerd van een tweejarig profcontract bij de Franse ploeg, maar mag vanaf 1 augustus alvast warmdraaien. De renner van VC Rouen 76 staat als rouleur te boek en maakt ook furore op de baan.

Mathis Le Berre (20) van Côtes d’Armor-Marie Morin-U is een puncheur die dit jaar al de Ronde Finistérienne wist te winnen. Ook was hij tweede in La SportBreizh. Anders dan Vauquelin en Le Berre is Yannis Voisard (22) geen Fransman maar een Zwitser. De klimmer van de Swiss Racing Academy won onlangs een etappe in de Baby Giro, waar hij zevende werd in het klassement.

Zowel Vauquelin, Le Berre als Voisard begint op 1 augustus aan de stage bij Arkéa Samsic.