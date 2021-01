Wielertransfers 2021: Kévin Vauquelin, Luca Raggio

Het is inmiddels 2021 en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Kévin Vauquelin

Kévin Vauquelin moet nog een jaartje wachten, maar zal in 2022 uitkomen voor de hoofdmacht van Arkéa-Samsic. De 19-jarige Fransman heeft een tweejarig contract getekend bij de Franse formatie, maar zal eerst dus nog een jaartje rijpen bij de beloften. Vauquelin liet vorig jaar mooie dingen zien op diverse kampioenschappen.

Zo eindigde hij als derde (tijdrit) en vierde (wegrit) op het Frans kampioenschap voor beloften en maakte hij op het EK in Plouay deel uit van de Mixed Team Relay. Vauquelin maakt ook furore op de baan met diverse jeugdmedailles op wereldkampioenschappen.

Luca Raggio

Luca Raggio zien we dit jaar niet meer terug in het wielerpeloton. De 25-jarige Italiaan heeft namelijk besloten om zijn fiets aan de wilgen te hangen. Raggio reed in 2018 en 2019 nog voor Wilier Triestina-Selle Italia, het huidige Vini Zabù-Brado-KTM.

In 2020 kwam hij nog uit voor het continentale D’Amico-UM Tools. Raggio neemt met een blanco erelijst afscheid, al werd hij in 2019 wel tweede in de Tour of Taiyuan. De Italiaan reed in oktober 2020 zijn laatste koers met de Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.