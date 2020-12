Wielertransfers 2021: Stéphane Rossetto, Franklin Six, Mauricio Moreira

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerteams schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Stéphane Rossetto

De tijd begint te dringen voor Stéphane Rossetto. De 33-jarige Fransman is nog altijd op zoek naar een werkgever voor komend seizoen na zijn gedwongen vertrek bij Cofidis. “Het is teleurstellend dat het zo moet eindigen”, zo keek hij deze week nog terug op zijn periode bij de Franse WorldTour-formatie.

Als het aan de ervaren Rossetto ligt, koerst hij volgend jaar nog voor een goede ploeg. “Ik ben een liefhebber en leef voor de sport. Dat heb ik in het verleden ook altijd gedaan. Ik koers niet vanwege het geld en ik hoop nog altijd op een goede ploeg voor komend seizoen”, aldus Rossetto, die enkele profzeges achter zijn naam heeft staan.

Franklin Six

Op 23-jarige leeftijd een punt zetten achter je carrière: Franklin Six kondigt op Instagram zijn afscheid aan. De nog altijd jonge Waal, de neef van wijlen Frank Vandenbroucke, kwam dit jaar nog uit voor Bingoal-Wallonie Bruxelles. In oktober kreeg hij echter vervelend nieuws te horen: zijn aflopende contract werd niet verlengd.

Six lijkt met behoorlijk wat wrok afscheid te nemen, zo blijkt uit zijn post op Instagram. “Het is een verademing om deze omgeving te verlaten. Ik heb veel over het leven geleerd, maar nog meer over de mensen. Ik heb 400 kanten van de mens gezien die zo zwart zijn. Ik ben trots op wat ik ben geworden, maar wil niet in een patstelling terechtkomen.”

“Mijn peetvader Frank was een inspiratie en een voorbeeld. Ik probeerde zijn fouten niet te herhalen, maar de vergelijking bleef maar terugkomen. De pijn veranderde in haat.” Six reed uiteindelijk drie seizoenen voor Bingoal-Wallonie Bruxelles, maar wist in al die jaren geen profzege te boeken.

Mauricio Moreira

Het continentale Efapel is erin geslaagd om Mauricio Moreira aan te trekken voor komend seizoen. De 25-jarige renner uit Uruguay reed in 2018 en 2019 voor Caja Rural-Seguros-RGA en kwam dit jaar uit voor het bescheiden Vigo-Rías Baixas. Moreira won een jaar geleden nog een etappe in de Boucles de la Mayenne.

Efapel, de nieuwe werkgever van Moreira, zag onlangs kopman Joni Brandão voor het concurrerende W52/FC Porto tekenen. De formatie heeft met Frederico Figueiredo wel een waardige vervanger in huis gehaald. De 29-jarige Portugese klimmer eindigde als derde in de voorbije Volta a Portugal.