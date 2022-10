Stéphane Rossetto (35) zet na Chrono des Nations punt achter carrière

Stéphane Rossetto zal aankomende zondag zijn laatste wielerkoers betwisten. De 35-jarige Fransman, die tegenwoordig uitkomt voor het continentale St Michel-Auber93, zet na de Chrono des Nations een punt achter zijn carrière.

De ervaren klimmer heeft via social media zijn afscheid aangekondigd. “Ik keer zondag weer terug in competitie voor de Chrono des Nations, maar het zal ook meteen mijn laatste wedstrijd zijn als profwielrenner. Ik richt me daarna op nieuwe en spannende projecten. Ik wil mijn ploeg St Michel – Auber93 bedanken!”

Rossetto begon zijn profcarrière in 2010 bij Vacansoleil, maar reed vervolgens enkele seizoenen bij de amateurs en voor het continentale BigMat-Auber 93. In 2015 kreeg hij echter weer een kans om het te laten op het hoogste niveau: Rossetto tekende een contract bij Cofidis en reed uiteindelijk zes seizoenen voor de formatie van Cédric Vasseur.

Rossetto wist drie profzeges te boeken. In 2013 won hij een etappe in de Tour du Limousin, in 2014 was hij de beste in de Boucles de la Mayenne en in 2018 zegevierde hij na een lange solo in de slotrit van de Tour de Yorkshire. De Fransman stond verder vijf keer aan de start van de Vuelta a España, reed één keer de Tour de France en mocht ook een keer opdraven in de Giro d’Italia.