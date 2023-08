Volta a Portugal van start met proloogzege voor Rafael Reis

De Volta a Portugal is woensdag van start gegaan met een proloog. De overwinning op het 3,6 kilometer lange parcours in Viseu ging naar Rafael Reis van Glassdrive Q8 Anicolor. De 31-jarige Reis, die nu op acht ritzeges staat in zijn thuisronde, is ook meteen de eerste leider.

De verschillen waren klein in de top-10 van de daguitslag. Achter de winnaar wist Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) tweede te worden op twee seconden achterstand. Reis zag zijn ploeggenoot Mauricio Moreira van Glassdrive Q8 Anicolor derde worden op drie seconden. De Nederlandse-Oostenrijker Moran Vermeulen (Vorarlberg) werd negende op zes seconden achterstand.

We zijn voorlopig nog niet klaar met de Ronde van Portugal, want de rittenkoers (UCI 2.1) duurt nog tot en met zondag 20 augustus. Volgende week woensdag is een rustdag, waardoor naast de proloog nog tien etappes gepland staan in de Volta a Portugal. Vorig jaar ging de eindzege naar Mauricio Moreira uit Uruguay.