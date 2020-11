Wielertransfers 2021: Riccardo Stacchiotti, Rodrigo Contreras

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Riccardo Stacchiotti

De Italiaanse sprinter zal ook volgend jaar uitkomen voor Vini Zabù-Brado-KTM, zo valt te lezen op de website van Bici.PRO. De 29-jarige Stacchiotti begon zijn carrière bij de Italiaanse formatie, reed vervolgens jarenlang voor het concurrerende Nippo en een continentale werkgever, maar is sinds dit jaar weer terug op het oude nest.

Stacchiotti wist in 2020 geen overwinningen te boeken, maar was in het verleden al succesvol in onder meer de Volta a Portugal, de Giro di Sicilia en de Sibiu Cycling Tour.

Rodrigo Contreras

Een vertrek van Miguel Ángel López lijkt aanstaande, maar Astana-Premier Tech zal in 2021 nog wel kunnen rekenen op een andere Colombiaanse klimmer. Rodrigo Contreras heeft zijn aflopende contract namelijk verlengd met één jaar en mag zich opmaken voor een derde seizoen in Kazachse loondienst.

De 26-jarige Contreras reed dit jaar voornamelijk in dienst van renners als López en Jakob Fuglsang, maar heeft ook zijn eigen ambities. “Ik boek nog altijd progressie en ik mocht dit jaar mijn eerste grote ronde (doelt op de Giro d’Italia, red.) betwisten. Ik hoop in de toekomst zelf mee te strijden om overwinningen”, zo citeert Revista Mundo Ciclistico.