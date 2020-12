Wielertransfers 2021: Radoslav Rogina

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Radoslav Rogina

Radoslav Rogina (41, Adria Mobil) zet een punt achter zijn sportieve carrière. In 2003 eindigde de Kroaat tweede in de hoog aangeschreven Tour de l’Avenir, waarna hij bij de Tenax-ploeg de stap naar het professionele circuit maakte. Bij die ploeg ging hij eenmaal van start in de Giro d’Italia. In de jaren daarna acteerde hij op het continentale niveau. In 2008 en 2012 betwistte hij namens zijn thuisland de olympische wegwedstrijd.

Sinds 2012 koerste Rogina voor Adria Mobil en met die ploeg behaalde hij fraaie successen. Zo zette hij de Tour de Slovénie, de Sibiu Cycling Tour en de Tour of Qinghai Lake achter zijn naam. In zijn periode bij de ploeg was hij tevens de mentor van Primož Roglič en hielp hij Marko Kump aan meerdere overwinningen. Komend seizoen gaat de Kroaat als mecanicien aan de slag bij de Bahrain Victorious-ploeg.