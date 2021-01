Wielertransfers 2021: Nigel Ellsay, Sergio Rodríguez

Het is inmiddels 2021 en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Nigel Ellsay

Een renner die we niet meer terugzien in het peloton is Nigel Ellsay. De Canadees heeft op zijn 26ste besloten een punt te zetten achter zijn carrière. “Het kwam allemaal in een stroomversnelling na mijn zware val in de Ronde van Portugal. Het is geen abrupt besluit, maar ik had maar een maand nodig om de knoop door te hakken.”

Ellsay, die de voorbije seizoenen uitkwam voor Rally Cycling, werd na een zware valpartij in de Ronde van Portugal in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. “Ik heb uiteindelijk drie weken in het ziekenhuis gelegen met vier gebroken ruggenwervels, een breuk in het gezicht, hoofd- en borsttrauma en blessures aan de ligamenten”, somt hij op in gesprek met Canadian Cyclist.

“Ik realiseerde me in het ziekenhuis dat ik nog heel veel andere dingen wil ondernemen in mijn leven. Ik wil niet nog een keer in het ziekenhuis belanden met een levensbedreigende blessure”, aldus Ellsay, die nog volop aan het revalideren is. “Ik kan al wel weer lopen en zwemmen en hoop binnen een paar maanden weer op de fiets te kruipen.”

Sergio Rodríguez

Sergio Rodríguez koerst in 2021 voor de continentale Amerikaanse formatie Team Illuminate. De 28-jarige renner reed in 2018 en 2019 nog voor het ProContinentale Euskadi-Murias, maar de Baskische formatie verdween op een gegeven moment uit het peloton.

Rodríguez zat vervolgens een jaar zonder ploeg, maar mag zich dit jaar weer bewijzen in dienst van Team Illuminate. In het verleden reden renners als Chris Horner, Rodolfo Torres, Edwin Ávila en Simon Pellaud voor de Amerikaanse ploeg.