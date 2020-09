Zware crash overschaduwt tweede etappe Volta a Portugal

Amaro Antunes won vandaag de tweede etappe van de Volta a Portugal, maar de rit werd overschaduwd door een ernstige valpartij van Nigel Ellsay en een seingever. Beide slachtoffers werden in kritieke toestand overgebracht naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

De 26-jarige Ellsay, uitkomend voor het Amerikaanse Rally Cycling, botste op hoge snelheid tegen een seingever. De motorrijder stond met een gele vlag langs de kant van de weg om de renners te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Ellsay en de seingever werden afgevoerd naar het ziekenhuis van Padre Américo-Vale do Sousa in Penafiel.

Volgens de laatste berichten lagen beide slachtoffers in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar Rally Cycling heeft inmiddels laten weten dat Ellsay bij bewustzijn is. “We vrezen wel voor een sleutelbeenbreuk. Nigel ondergaat op dit moment enkele testen, maar is in goede handen.” Het is nog niet bekend hoe het met de seingever is gesteld.

De voor Canada uitkomende Ellsay is bezig aan zijn derde seizoen voor Rally Cycling. Hij is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege als profwielrenner.

Update on @NigelEllsay’s crash from stage 2 of the #VoltaPortugal: he’s conscious but has a suspected broken collarbone. Nigel is currently undergoing more tests. He’s in good hands and we will update as we have more info. Thank you for your messages.

— Rally Cycling (@Rally_Cycling) September 29, 2020