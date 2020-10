Wielertransfers 2021: Magnus Sheffield woensdag 7 oktober 2020 om 20:51

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfercarrousel voor komend seizoen op volle toeren draait. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton aangaande verschuivingen voor komend seizoen.

Magnus Sheffield

Rally Cycling heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Magnus Sheffield (18). De nummer drie van het junioren-WK van Yorkshire (2019) tekende als neoprof een tweejarig contract bij de ploeg. “In maart sprak ik voor het eerst met Jonas Carney (ploegmanager, red). Hoe meer we praatten, des te meer kreeg ik het gevoel dat er een klik was. Rally valt echt op als ploeg die tussen de beloften- en WorldTour-rangen in zit”, laat Sheffield weten via zijn nieuwe team.

“De ploeg heeft in het verleden Brandon McNulty en Sepp Kuss gehad. Ik denk dat veel mensen me proberen te vergelijken als de ‘volgende McNulty’, maar we zijn heel verschillende renners.” Volgens manager Carney heeft Sheffield vorig jaar laten zien dat hij een van de sterkste junioren ter wereld was. “Het wordt interessant om te zien hoe hij zich de komende jaren ontwikkelt en waartoe hij uiteindelijk in staat is.”

Eerder trok Rally Cycling de Nederlandse sprinter Arvid de Kleijn al aan.