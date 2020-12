Wielertransfers 2021: Kevin Deltombe, Paolo Simion

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Kevin Deltombe

Kevin Deltombe zegt het profwielrennen vaarwel. De 26-jarige renner kwam vier seizoenen uit voor Sport Vlaanderen-Baloise, maar de ploeg besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Deltombe voerde nog gesprekken met Intermarché-Wanty Gobert en Bingoal-Wallonie Bruxelles, maar de Belg bleef met lege handen achter.

Deltombe zal de fiets niet helemaal aan de kant zetten, aangezien de Bruggeling in de zomer nog wil koersen bij de elite zonder contract. Ook wil hij een graduaatsopleiding orthopedagogie volgen. Deltombe wist in zijn laatste profjaar geen noemenswaardige resultaten meer te boeken, maar was in het verleden goed voor meerdere top 10-noteringen.

Zo werd hij in 2018 vijfde in de GP Kanton Aargau en zevende in de GP Stad Zottegem. Een jaar later eindigde hij nog als achtste in de Volta Limburg Classic. Een profzege bleek echter te hoog gegrepen.

Paolo Simion

Giotti Victoria-Savini Due heeft zich weten te versterken met Paolo Simion. De 28-jarige Italiaan staat te boek als een rappe man en ‘reed’ (Simion kwam in 2020 helemaal niet in actie) dit jaar voor het eveneens continentale Tianyoude Hotel Cycling Team. Daarvoor kwam hij vijf seizoenen uit voor Bardiani-CSF.

Simion heeft momenteel één profzege achter zijn naam staan: twee jaar geleden was hij de beste in de slotetappe van de Ronde van Kroatië. Ook werd hij al twee keer derde in de Coppa Bernocchi. Simion zal bij Giotti Victoria een oude bekende tegenkomen met Andrea Guardini, die vrij recent besloot om zijn contract te verlengen.