Jens Reynders verruilt Sport Vlaanderen-Baloise voor Israel-Premier Tech

Jens Reynders rijdt in 2023 voor Israel-Premier Tech. De 24-jarige Belg, die de afgelopen twee seizoen uitkwam voor Sport Vlaanderen-Baloise, heeft een eenjarig contract getekend bij de Israëlische formatie. Reynders zal bij zijn nieuwe ploeg een rol krijgen in de klassiekerkern.

“We zijn heel blij om Jens Reynders te verwelkomen bij Israel-Premier Tech”, zegt ploegleider Rik Verbrugghe in een persbericht. “Persoonlijk en professioneel, ken ik Jens heel goed en ik denk dat we hem als team kunnen helpen om te groeien, zodat hij zijn potentieel kan vervullen. Jens is een vastberaden en hardwerkende renner, die in zijn eerste twee jaren als prof gestaag is gegroeid.”

“Hij zal onderdeel worden van het team voor de klassiekers, waar hij de kopmannen zal ondersteunen. Ondertussen krijgt hij zelf ook meer verantwoordelijkheden in deze wedstrijden, terwijl hij zal blijven verbeteren in de kleinere wedstrijden, waar hij zijn kansen kan pakken. Ik kijk er naar uit om Jens zijn volgende stap bij ons te zien zetten.”

Reynders: “Vanmarcke kan me veel trucs leren”

Reynders toonde zich het afgelopen seizoen in verschillende vroege vluchten, waaronder in die van Parijs-Roubaix. In de Ronde van Hongarije reed hij dankzij zijn aanvallende manier van koersen een dag in de leiderstrui. “Mijn kracht dit seizoen was dat ik daags nadat ik in de kopgroep had gezeten, weer de finale kon rijden. Dat is niet de slimste manier van koersen. Maar ik weet zeker dat Israel-Premier Tech me hierbij gaat helpen.”

“Sinds de voorjaarsklassiekers had ik het gevoel dat ik klaar ben voor de volgende stap en me bij een ploeg als deze aan kan sluiten. De keuze tussen de verschillende teams was niet gemakkelijk. De begeleiding bij dit team is echter van het hoogste niveau en met Rik Verbrugghe, kom ik een oude bekende tegen, die mijn coach was bij de nationale ploeg en van wie ik veel geleerd heb.” Reynders hoopt ook te leren van zijn nieuwe ploeggenoot Sep Vanmarcke. “Hij kan me veel trucs leren in de klassiekers, waar ik in de toekomst ook goed wil presteren.”