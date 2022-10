Arne Marit verslaat Coen Vermeltfoort in Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Arne Marit heeft de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, de traditionele afsluiter van het Vlaamse wegseizoen, op zijn naam geschreven. De 23-jarige Belg bleek in de sprint net iets sneller dan de Nederlander Coen Vermeltfoort. Milan Fretin werd derde.

Rond de klok van 12.00 uur stonden nog aardig wat bekende renners aan de start in Putte, ten noorden van Antwerpen, voor de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Deze traditionele afsluiter van het Vlaamse wegseizoen is sinds 2018 geen UCI-koers meer, maar er stonden wel enkele profs aan het vertrek. De deelnemers kregen 167 vlakke wedstrijdkilometers voor de wielen geschoven: een massasprint stond met andere woorden in de sterren geschreven.

Verschillende renners probeerden er na de start vanonder te muizen, in de hoop zo uit de greep te blijven van de sprintersploegen. Zo reed er in de openingsfase een kopgroep (van vier renners) weg en ontstond halfweg koers een vluchtgroep van maar liefst zeventien coureurs. Met nog vijftien kilometer te gaan was er echter weer sprake van een hergroepering en in de laatste kilometers konden we ons gaan opmaken voor een massasprint.

In deze sprint kwam Arne Marit als eerste over de streep. De 23-jarige Belg van Sport Vlaanderen-Baloise liet de ervaren Nederlander Coen Vermeltfoort nipt achter zich. De zege van Marit komt niet uit de lucht vallen: de rappe renner was de voorbije weken al uitstekend op dreef. Zo was hij negende in de Gooikse Pijl, elfde in de Sparkassen Münsterland Giro en tiende in de Memorial Rik Van Steenbergen. Marit zal volgend jaar overigens uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert.

Arne Marit neemt afscheid van Topsport Vlaanderen – Baloise met de zege in Putte-Kapellen.#sluitingsprijs pic.twitter.com/nvZY8BHmiV — Sporza 🚴 (@sporza_koers) October 11, 2022

Afscheid van Keisse

De wedstrijd stond overigens ook in het teken van Iljo Keisse. De 39-jarige coureur leek afgelopen zondag zijn laatste wegwedstrijd als prof te hebben afgewerkt met de Memorial Rik Van Steenbergen. Tenminste, dat was de bedoeling. Keisse besloot vandaag met Putte-Kapellen echter toch nog een koers te rijden. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl trok in de slotfase nog in de aanval, maar werd op tijd weer ingerekend.

Helemaal stoppen doet Keisse overigens pas op 24 november, als er in het Kuipke een afscheidspistemeeting op het programma staat.

Uitslag Sluitingsprijs Putte-Kapellen 2022

1. Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise)

2. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

3. Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise)

4. Emiel Vermeulen (Go Sport-Roubaix Lille Métropole)

5. Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic)

6. Sebastian Larsen (Uno-X Development)

7. Tomáš Kopecký (ABLOC)

8. Gil D’heygere (Minerva Cycling Team)

9. Brent Van Der Eycken (VP Consulting CT)

10. Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex)