Wielertransfers 2021: Harry Tanfield, NIPPO-Provence-PTS

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Harry Tanfield

De Britse hardrijder Harry Tanfield werd enkele weken geleden aangekondigd bij Ribble Weldtite, maar hun wegen scheiden alweer. Ribble Weldtite kondigt namelijk in een persbericht aan dat Tanfield volgend jaar een contract heeft bij een WorldTour-ploeg.



Tanfield reed dit jaar in dienst van AG2R La Mondiale, maar hier werd zijn contract niet verlengd. Waar de 26-jarige zijn carrière vervolgt is nog onduidelijk, al gaan diverse geruchten dat de Brit in het tenue van Qhubeka ASSOS gaat rijden.

NIPPO-Provence-PTS

Met NIPPO-Provence-PTS is het continentale circuit volgend jaar een nieuwe ploeg rijker. De Zwitserse ploeg zal zal fungeren als opleidingsploeg van EF Pro Cycling. Het team zal worden geleid door Marcello Albasini, die tot dit jaar bondscoach was van Zwitserland.

Twaalf renners zullen komend jaar de kleuren van de formatie verdedigen, waaronder voormalig Katusha-renner Matvey Mamykin. De 26-jarige Rus is de oudste renner van de ploeg.

Selectie NIPPO-Provence-PTS voor 2021

Hagos Welay Berehe

Jonathan Bögli

Fabio Christen

Jonathan Couanon

Luca Jenni

Iver Knotten

Kevin Kuhn

Matvey Mamykin

Robin Meyer

Hijiri Oda

Bazaye Redae Tesfu

Szymon Tracz