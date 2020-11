Alex Dowsett valt op 12 december werelduurrecord van Victor Campenaerts aan

Op zaterdag 12 december valt Alex Dowsett in Manchester het werelduurrecord aan. De 32-jarige Brit, die dit jaar de kleuren van Israel Start-Up Nation vertegenwoordigt, moet meer dan 55.089 meter afleggen als hij Campenaerts wil onttronen.

Een maand geleden won Dowsett nog de achtste rit in de Giro. In de etappe van Giovinazzo naar Vieste was hij in de finale de sterkste van een kopgroep. Nu plant hij dus een aanval op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. Dowsett was in 2015 al eens houder van het werelduurrecord, maar moest dat amper een maand later afstaan aan Bradley Wiggins.

“In 2015 had ik na afloop het gevoel dat ik nog meer in de tank had”, zegt Dowsett in een persbericht. “Achteraf gezien frustrerend. Ik zag nu in december een kans om het nog een keer te proberen en uiteraard wil ik dat record breken. Ik wil zien waartoe ik in staat ben. Maar ik besef dat de lat deze keer extreem hoog ligt”, verwijst hij naar de 55.089 meter die Campenaerts vorig jaar afmaalde in Mexico.

Sinds zijn terugkeer uit de Giro volgt Dowsett een minutieus trainingsschema ter voorbereiding. Vooral in de windtunnel wordt wat afgetest. “De wind is de grootste hindernis”, zegt hij. “Hoe efficiënter je door de lucht klieft, hoe gemakkelijk je de 55+ km/u kan vasthouden. De enige variabele buiten onze controle is de atmosferische druk, dus we hopen op een ideale luchtdruk die dag.”

Dowsett leidt aan een ernstige vorm van hemofilie A. Dat is een erfelijke, aangeboren ziekte, waarbij het stollingsvermogen van het bloed is verminderd. Met zijn werelduurrecordpoging wil de Brit ook de liefdadigheidsinstellingen Little Bleeders en The Haemophilia Society ondersteunen. Dowsett is zelf oprichter van Little Bleeders, dat een veilige sport wil introduceren bij jonge hemofiliepatiënten.