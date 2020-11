Wielertransfers 2021: Gazprom-RusVelo, Marek Rutkiewicz

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Gazprom-RusVelo

Ivan Rovny (33) en Denis Nekrasov (23) koersen ook volgend jaar in het tenue van Gazprom-Rusvelo. Beide renners hebben hun aflopende contract verlengd met één seizoen. De ervaren Rovny, in het verleden actief voor RadioShack en Tinkoff-Saxo, koerst al vier jaar voor de Russische formatie.

De tien jaar jongere Nekrasov maakte in 2018 als stagiair zijn debuut voor Gazprom-RusVelo, maar de klimmer is nog altijd op zoek naar zijn eerste profzege. Hij eindigde dit jaar als 21e in Tirreno-Adriatico.

Marek Rutkiewicz

Marek Rutkiewicz heeft op zijn 39e besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. De Poolse renner kwam de laatste jaren uit op continentaal niveau, maar reed aan het begin van deze eeuw enkele jaren voor Cofidis en kwam ook nog een tijdje uit voor CCC-Polsat.

Rutkiewicz won in zijn carrière meerdere wedstrijden in eigen land, in 2004 won hij een etappe in de Ronde van Polen. Zijn naam werd echter ook besmeurd vanwege een dopingschandaal bij het Franse Cofidis, nu bijna twintig jaar geleden.